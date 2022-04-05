"Втратив моральне право"

Окупаційна влада Криму планує позбавити Усика відзнаки "За вірність обов’язку". Про це повідомив олова окупаційної державної ради республіки Крим Володимир Константинов.

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Він зазначив, що нагород та звань будуть позбавлені Усик, колишній прем’єр АР Крим Сергій Куніцин та експрезидент України Леонід Кучма.

"Держрада готує проєкт закону республіки Крим, у відповідність до якого ми позбавлятимемо державних нагород осіб, які втратили моральне право носити зазначені нагороди, у тому числі найвищі.

Перші прізвища у цьому списку є. Кучма буде позбавлений звання "Почесний кримчанин», Куніцин та Усик –відзнаки "За вірність обов’язку"", – сказав Константинов.

Олександр Усик народився в Криму у Сімферополі. Після окупації півострова він був змушений покинути свою домівку.

Боксер виїхав з України, аби підготуватися до поєдинку проти Ентоні Джошуа. До цього спортсмен був у лавах територіальної оборони Київської області.