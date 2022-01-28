Месть за брата: Виталий Кличко заявил, что знает, как победить Фьюри и Джошуа
Источник:Sky Sports
Вечный чемпион ЦИС Виталий Кличко убеждает, что знает как победить ведущих боксеров тяжелого веса Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Оба боксера нанесли поражение младшему брату Кличко – Владимиру.
Кличко: это были бы хорошие бои
Действующий мэр Киева подчеркнул, что уже окончательно завязал с боксом. Кличко, похоже, жалеет, что не находится в нужном возрасте, чтобы вернуться в ринг.
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"Я больше не выступаю. Но иногда есть ощущение, что если бы я был моложе и в форме, это были бы хорошие бои", – сказал Кличко о потенциальной встрече с Фьюри или Джошуа.
50-летний Кличко, закончивший карьеру в 2012 году, добавил, что знает, как остановить Джошуа и Фьюри.
Я знаю ключ к ним обоим,
– заявил бывший боксер.
Джошуа и Фьюри – обидчики Кличко
- История братьев Кличко знает случаи, когда брат мстил за брата. Все началось в 2000 году, когда Виталий из-за травмы проиграл техническим решением Крису Берду. Уже через несколько месяцев Владимир победил Берда и отомстил за Виталия.
- В 2003 году уже Владимир неожиданно проиграл Корри Сандерсу. Виталий взял реванш за брата в 2004-м и получил пояс WBC.
- На закате своей карьеры Кличко-младший потерпел два поражения. В 2015 году Владимир сенсационно уступил Тайсону Фьюри, после чего тот отказался от реванша.
- Последний бой на профи-ринге Кличко провел в 2017 году и проиграл Энтони Джошуа.