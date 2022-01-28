Месть за брата: Виталий Кличко заявил, что знает, как победить Фьюри и Джошуа

28 января 2022 , 13:13
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Источник:

Sky Sports

Вечный чемпион ЦИС Виталий Кличко убеждает, что знает как победить ведущих боксеров тяжелого веса Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Оба боксера нанесли поражение младшему брату Кличко – Владимиру.

Кличко: это были бы хорошие бои

Действующий мэр Киева подчеркнул, что уже окончательно завязал с боксом. Кличко, похоже, жалеет, что не находится в нужном возрасте, чтобы вернуться в ринг.

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"Я больше не выступаю. Но иногда есть ощущение, что если бы я был моложе и в форме, это были бы хорошие бои", – сказал Кличко о потенциальной встрече с Фьюри или Джошуа.

50-летний Кличко, закончивший карьеру в 2012 году, добавил, что знает, как остановить Джошуа и Фьюри.

Я знаю ключ к ним обоим,
– заявил бывший боксер.

Джошуа и Фьюри – обидчики Кличко

  • История братьев Кличко знает случаи, когда брат мстил за брата. Все началось в 2000 году, когда Виталий из-за травмы проиграл техническим решением Крису Берду. Уже через несколько месяцев Владимир победил Берда и отомстил за Виталия.
  • В 2003 году уже Владимир неожиданно проиграл Корри Сандерсу. Виталий взял реванш за брата в 2004-м и получил пояс WBC.
  • На закате своей карьеры Кличко-младший потерпел два поражения. В 2015 году Владимир сенсационно уступил Тайсону Фьюри, после чего тот отказался от реванша.
  • Последний бой на профи-ринге Кличко провел в 2017 году и проиграл Энтони Джошуа.
Автор: Михайло Гема