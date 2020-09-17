Месси забил первый гол за "Барселону" после скандала с руководством – видео
Испанская "Барселона" продолжает готовиться к сезону. За команду сыграл и Лео Месси, который пропустил начало подготовки команды.
Месси вышел в старте на матч против "Жироны". И отметился дублем в ворота соперника.
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В первом тайме нападающему удалось нанести удар по воротам, когда мяч от штанги пролетел почти по линии ворот, и таки залетел в ворота.
Дубль Месси оформил во втором тайме. Отличиться ему помог незначительный рикошет от соперника, который озадачил голкипера.
Сам матч закончился победой "Барселоны" 3:1. Еще до двух голов Месси отличился Коутиньо.
Видеообзор матча Барселона – Жирона
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