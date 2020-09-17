Іспанська "Барселона" продовжує готуватися до сезону. За команду зіграв і Лео Мессі, який пропустив початок підготовки команди.

Мессі вийшов у старті на матч проти "Жирони". І відзначився дублем у ворота суперника.

Варте уваги Хто став найбільш високооплачуваним футболістом світу – Мессі чи Роналду: рейтинг Forbes

У першому таймі нападнику вдалося завдати удар по воротах, коли м'яч від штанги пролетів майже по лінії воріт, і таки залетів у ворота.

Дубль Мессі оформив у другому таймі. Відзначитися йому допоміг незначний рикошет від суперника, який спантеличив голкіпера.

Сам матч закінчився перемогою "Барселони" 3:1. Ще до двох голів Мессі відзначився Коутіньо.

Відеоогляд матчу Барселона – Жирона