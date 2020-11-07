"Барселона" прервала неудачную серию в чемпионате Испании, победив дома "Бетис". Впервые в сезоне Лео Месси забил гол не с пенальти.

Месси в матче против "Бетиса" оформил дубль. Хотя нападающий начал матч в запасе. А вышел на поле тогда, когда на табло был ничейный результат.

Стоит внимания "Олимпик" и "Мариуполь" устроили голевую феерию в матче УПЛ: видео

В первом тайме Дембеле открыл счет в матче. А после этого "Барселона" получила право на пенальти. Пробивать пошел Гризманн, и не сумел с отметки переиграть Браво. Это четвертый подряд пенальти, который не реализовал форвард. Три предыдущих раза он упустил в сборной Франции.

А уже перед самым перерывом "Бетис" сравнял счет – отличился Санабрия.

Исправился Гризманн уже после перерыва – он забил после прострела Альбы. В этом эпизоде Месси остроумно пропустил мяч на партнера.

А на 60-й минуте в ворота "Бетиса" был назначен еще один пенальти – Манди сыграл рукой, выбив мяч с линии ворот. Для защитника это закончилось красной карточкой. А пробивать пенальти пошел Месси. И реализовал момент. Этот гол стал шестым подряд, который Месси забил с пенальти в этом сезоне. Сначала он забил "Вильярреалу" в чемпионате. После этого за сборную Аргентины против Эквадора. Следующие три гола были забиты в матчах Лиги чемпионов – против "Ференцвароша", "Ювентуса" и "Динамо".

Но прервать эту серию Месси все-таки сумел. На 82-й минуте он забил первый гол в этом сезоне с игры.

Матч закончился со счетом 5:2. Между голами Месси отличился Лорен, а окончательный счет установил Педри.