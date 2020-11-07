Мессі вперше в сезоні забив не з пенальті, Грізманн не реалізував четвертий пенальті поспіль
"Барселона" перервала невдалу серію в чемпіонаті Іспанії, перемігши вдома "Бетіс". Вперше в сезоні Лео Мессі забив гол не з пенальті.
Мессі в матчі проти "Бетіса" оформив дубль. Хоча нападник розпочав матч в запасі. А вийшов на поле тоді, коли на табло був нічийний результат.
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У першому таймі Дембеле відкрив рахунок у матчі. А після цього "Барселона" отримала право на пенальті. Пробивати пішов Грізманн, і не зумів з позначки переграти Браво. Це четвертий поспіль пенальті, який не реалізував форвард. Три попередні рази він змарнував у збірній Франції.
А вже перед самою перервою "Бетіс" зрівняв рахунок – відзначився Санабрія.
Виправився Грізманн вже по перерві – він забив після прострілу Альби. В цьому епізоді Мессі дотепно пропустив м'яч на партнера.
А на 60-й хвилині у ворота "Бетіса" було призначено ще один пенальті – Манді зіграв рукою, вибивши м'яч з лінії воріт. Для захисника це закінчилося червоною карткою. А пробивати пенальті пішов Мессі. І реалізував момент. Цей гол став шостим поспіль, який Мессі забив з пенальті в цьому сезоні. Спочатку він забив "Вільярреалу" в чемпіонаті. Після цього за збірну Аргентини проти Еквадору. Наступні три голи були забиті в матчах Ліги чемпіонів – проти "Ференцвароша", "Ювентуса" та "Динамо".
Та перервати цю серію голів лише з пенальті Мессі таки зумів. На 82-й хвилині він забив перший гол в цьому сезоні з гри.
Матч закінчився з рахунком 5:2. Між голами Мессі відзначився Лорен, а остаточний рахунок встановив Педрі.
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