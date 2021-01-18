Барселона поступилася в матчі за Суперкубок Іспанії Атлетіку. А кінцівка матчу відзначилася вилученням з поля капітана "синьо-гранатових" Лео Мессі.

Барселона та Атлетік не зуміли визначити переможця в основний час. Відтак командам довелося грати екстратайми, на початку першого з яких команда з Більбао забила гол та вийшла вперед.

Як це було Атлетік обіграв Барселону та виграв Суперкубок Іспанії, Мессі отримав червону картку: відео

Коли вже йшла остання хвилина другого екстратайму, Барселона була в атаці. М'яч в центрі поля був у Мессі. Він віддав пас на фланг на Альбу. Але разом з тим вдарив по потилиці свого суперника Вільялібру, піддавшись на його провокації.

Арбітр не одразу помітив цей епізод. Але на матчі був VAR. Тож асистенти в повторі передивилися його і підказали арбітру про порушення. За удар суперника Мессі отримав пряму червону картку.

Відео фолу та вилучення Мессі

Варто відзначити, що це вилучення стало першим для Мессі у футболці Барселони (у 753 матчі за клуб). До цього його ніколи не вилучали на клубному рівні. Натомість дві червоні картки він отримав в матчах за збірну Аргентини.

Тепер Мессі загрожує дискваліфікація. Як мінімум на два матчі. Максимальне покарання – до 12 ігор.