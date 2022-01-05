Месси возвращается в Париж: футболист вылечился от коронавируса

Звездный футболист ПСЖ Лионель Месси вылечился от коронавируса. Аргентинец вместе со своей семьей отправился в Париж.

В ближайших два дня Месси возобновит тренировку

В СМИ сообщают, что Месси сдал отрицательный тест на Covid-19. Также местное издание сделало фото, где видно, как футболист садится в самолет.

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Отмечается, что игрок ПСЖ покинул Аргентину и вылетел во Францию.

Месси вылетел в Париж / фото местного издания El Litoral

Также ожидается, что в ближайшие дни Месси возобновит тренировки с ПСЖ и сможет сыграть с Лионом. Дерби Лиги 1 состоится 9 января.

Однако о том, что аргентинец заболел коронавирусом сообщили в начале нового года. Тогда вирус был обнаружен еще у 4 игроков ПСЖ. На самоизоляцию ушли Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумазала.

Аргентинские поклонники стали искать виновных в болезни футболиста. Местные СМИ распространили информацию о том, что звездного футболиста мог заразить коронавирусом диджей Фернандо Паласио, который отдыхал с Месси на вечеринке.

Поклонники звездного футболиста начали угрожать известному музыканту.