Увеличивается количество больных

В понедельник, 3 января мюнхенский клуб сообщил, что Лукас Эрнандес и Ньянзу Куасси заболели коронавирусом. Также отметили, что Сане и Упамекано сдали подозрительные тесты, поэтому футболисты должны были пройти повторную проверку.

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В начале нового года коронавирусную инфекцию обнаружили у голкипера Мануэля Нойера, защитника Омара Ричардса, полузащитника Корентена Толиссо, вингера Кингсли Комана, а также ассистента Юлиана Нагельсманна Дино Топмеллера.

В этом сезоне Упамекано провел 22 матча за Баварию во всех турнирах. На его счету 1 гол и 4 ассиста. Сане отметился 11 голами и 11 результативными передачами в 26 поединках.

Кстати. Мюнхенцы лидируют в чемпионате Германии. Бавария опережает дортмундскую Боруссию на девять очков.

7 января Бавария встретится в домашнем поединке с Боруссией Менхенгладбах.