Аргентинский ди-джей стал "популярным" за один день

Местные СМИ информируют о том, что звездного футболиста мог заразить коронавирусом ди-джей Фернандо Паласио, который отдыхал с Месси на вечеринке.

К слову Лионель Месси заболел коронавирусом

Также медиа отмечают, что ранее два человека, которые были на другой вечеринке с участием музыканта, тоже сдали положительные тесты на коронавирус. Поэтому подозрения пали именно на Паласио.

Сам ди-джей рассказал, что в один миг стал одной из самых популярных персон в Аргентине. Однако он подчеркнул, что не причастен к инфицированию Месси.

"Люди, Вы вообще нормальные? Проснулся утром и увидел свое имя в трендах твиттера, потому что я якобы заразил Месси. Меня назвали "убийцей", а также прислали ряд сообщений с угрозами. У меня нет коронавируса. Я не заражал Месси", – написал Паласио в своем твиттере.

Кстати. Сразу четыре игрока ПСЖ заболели коронавирусом. Среди больных лидер команды Лионель Месси. Пока неизвестно, когда форвард вернется к игре.