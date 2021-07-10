Сплошные убытки: Месси теряет ежедневно по 100 тысяч евро после того, как покинул Барселону
Источник:As
Лучший футболист мира Лионель Месси столкнулся с финансовыми проблемами после того, как официально перестал быть игроком Барселоны. У звездного аргентинца и испанского клуба завершился контракт.
Месси уже потерял 1 миллион евро
Французское издание L'Équipe подсчитало, что аргентинец теряет 100 тысяч евро каждый день после того, как стал свободным агентом.
К слову Порносайт предложил Барселоне 10 миллионов долларов на контракт для Месси: но есть условие
Срок контракта Месси с Барселоной закончился 30 июня. Следовательно, за 10 дней Месси уже потерял 1 миллион евро.
По предварительному контракту Месси получал около 139 миллионов евро в год до уплаты налогов. После уплаты налогов – около 75 миллионов евро в год.
L'Équipe пишет, что ни один из спонсоров Лионеля не остановил с ним сотрудничество из-за неопределенности с его будущим.
Месси свободный агент: что известно
- Месси практически всю жизнь футболиста провел в Барселоне. Он находится в каталонском клубе с 2000 года. За "блауграну" Лео сыграл 778 матчей, в которых забил 672 гола и отдал 305 ассистов.
- В 2020 году Месси решил только на год переподписать контракт с Барселоной. Теперь же соглашение аргентинца с Барселоной закончилась и Месси официально не игрок каталонцев.
- Барселона всячески пытается удержать Месси, однако футболист пока не определился с будущим. Сейчас Лионель находится в Бразилии в составе сборной Аргентины.
- Уже 11 июля его Аргентина сыграет против Бразилии в финале Кубка Америки.