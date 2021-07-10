Мессі вже втратив 1 мільйон євро
Французьке видання L'Équipe підрахувало, що аргентинець втрачає 100 тисяч євро кожен день після того, як став вільним агентом.
До слова Порносайт запропонував Барселоні 10 мільйонів доларів на контракт для Мессі: але є умова
Термін контракту Мессі з Барселоною закінчився 30 червня. Відтак, за 10 днів Мессі вже втратив 1 мільйон євро.
За попереднім контрактом Мессі отримував близько 139 мільйонів євро в рік до сплати податків. Після сплати податків – близько 75 мільйонів євро в рік.
L'Équipe пише, що жоден зі спонсорів Ліонеля не зупинив з ним співпрацю через невизначеність з його майбутнім.
Мессі вільний агент: що відомо
- Мессі практично все життя футболіста провів у Барселоні. Він перебуває у каталонському клубі з 2000 року. За "блауграну" Лео відіграв 778 матчів, в яких забив 672 голи та віддав 305 асистів.
- У 2020 році Мессі вирішив тільки на рік перепідписати контракт з Барселоною. Тепер же угода аргентинця з Барселоною закінчилася і Мессі офіційно не гравець каталонців.
- Барселона всіляко намагається втримати Мессі, проте футболіст поки не визначився з майбутнім. Наразі Ліонель перебуває у Бразилії у складі збірної Аргентини.
- Уже 11 липня його Аргентина зіграє проти Бразилії у фіналі Кубка Америки.