Месси и Роналду шокированы: футболист Аякса установил рекорд в Лиге чемпионов

Аякс 28 сентября дома принимал Бешикташ во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. Игрок хозяев Себастьен Алле отметился голом и установил рекорд турнира.

Переплюнул звезд футбола

27-летний нападающий Аякса продолжает поражать ворота соперников. Себастьен Алле уже во втором матче подряд забивает в Лиге чемпионов.

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В стартовом туре футболист стал настоящим ужасом для голкипера Спортинга. Алле оформил покер – четыре гола в одной игре. Тогда Себастьен довел победный для Аякса счет встречи до 1:5.

Уже в следующем еврокубковом поединке форвард снова забил, но теперь жертвой стал турецкий Бешикташ. Ивуариец отметился голом в конце первого тайма. Матч завершился победой Аякса – 2:0.

Следует напомнить, что для нападающего этот розыгрыш Лиги чемпионов является дебютным в карьере.

В новом сезоне Себастьен отыграл за Аякс 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 результативными выстрелами и двумя ассистами.

За два матча Алле наколотил в ворота соперников 5 голов. Благодаря такой результативности футболист установил рекорд Лиги чемпионов. Алле стал первым игроком, забившим пять голов в двух стартовых матчах в Лиге чемпионов. Лионель Месси и Криштиану Роналду "нервно кусают локти".

Как Алле забил в ворота Бешикташа: видео