ФІФА оголосила претендентів на нагороду найкращого гравця за підсумками 2020 року. Нагороди вручатимуть вже 17 грудня в онлайн-форматі.

На сайті FIFA.com до 9 грудня 2020 року триватиме голосування за найкращих футболістів. А вже через декілька днів після його завершення ФІФА оголосить трьох фіналістів (11 грудня). Про це повідомляє офіційний сайт федерації.

Цікаво Голанд виграв премію Golden Boy-2020

За премію The Best 2020 борються 11 найкращих футболістів світу. У список потрапили і одвічні конкуренти Лео Мессі та Кріштіану Роналду. Найбільше представників "Ліверпуля" – три. По два гравці ПСЖ та "Баварії".

Топ-11 номінантів

Тьяго Алькантара ("Баварія" / "Ліверпуль")

Кріштіану Роналду ("Ювентус")

Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")

Роберт Левандовський ("Баварія")

Садіо Мане ("Ліверпуль")

Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Ліонель Мессі ("Барселона")

Неймар (ПСЖ)

Серхіо Рамос ("Реал")

Мохамед Салах ("Ліверпуль")

Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль")

Окрім цього заслужені нагороди отримають у наступних номінаціях:

Найкращий тренер

Найкращий воротар

Найкраща гравчиня

Найкраща голкіперка

Найкраща наставниця жіночої команди

Що таке премія The Best? Нагородження найкращих гравців та тренерів року серед чоловіків та жінок. Вперше була організована у 2017 році. У 2019 році найкращим футболістом світу за версією ФІФА був визнаний аргентинець Ліонель Мессі, а найкращою футболісткою – американка Меган Рапіно.

Церемонія вручення відбудеться 17 грудня 2020 року.