ФІФА назвала номінантів на звання найкращого футболіста 2020 року
ФІФА оголосила претендентів на нагороду найкращого гравця за підсумками 2020 року. Нагороди вручатимуть вже 17 грудня в онлайн-форматі.
На сайті FIFA.com до 9 грудня 2020 року триватиме голосування за найкращих футболістів. А вже через декілька днів після його завершення ФІФА оголосить трьох фіналістів (11 грудня). Про це повідомляє офіційний сайт федерації.
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За премію The Best 2020 борються 11 найкращих футболістів світу. У список потрапили і одвічні конкуренти Лео Мессі та Кріштіану Роналду. Найбільше представників "Ліверпуля" – три. По два гравці ПСЖ та "Баварії".
Топ-11 номінантів
- Тьяго Алькантара ("Баварія" / "Ліверпуль")
- Кріштіану Роналду ("Ювентус")
- Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")
- Роберт Левандовський ("Баварія")
- Садіо Мане ("Ліверпуль")
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
- Ліонель Мессі ("Барселона")
- Неймар (ПСЖ)
- Серхіо Рамос ("Реал")
- Мохамед Салах ("Ліверпуль")
- Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль")
Окрім цього заслужені нагороди отримають у наступних номінаціях:
- Найкращий тренер
- Найкращий воротар
- Найкраща гравчиня
- Найкраща голкіперка
- Найкраща наставниця жіночої команди
Що таке премія The Best?Нагородження найкращих гравців та тренерів року серед чоловіків та жінок. Вперше була організована у 2017 році. У 2019 році найкращим футболістом світу за версією ФІФА був визнаний аргентинець Ліонель Мессі, а найкращою футболісткою – американка Меган Рапіно.
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