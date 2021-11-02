Без поддержки Заря не останется

Луганский клуб не останется без поддержки в важном матче Лиги конференций. Жители Запорожья и туристы смогут посетить поединок.

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Заря пришла к согласию с местными властями относительно проведения встречи с болельщиками на трибунах. Хотя Запорожская область входит в красную зону.

Матч Заря – ЦСКА состоится 4 ноября. Стартовый свисток судьи в Запорожье на "Славутич Арене" прозвучит в 19:45.

Билеты на противостояние можно приобрести только онлайн на сайте musin.zp.ua. На входе на арену фанатам нужно будет продемонстрировать билет, паспорт или другой документ, подтверждающий личность, а также сертификат о вакцинации или ПЦР-тест (72 часа) или справку о выздоровлении (6 месяцев).