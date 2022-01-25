Месси поужинал с тренером и лидерами Барселоны: визит в Каталонию заставил задуматься фанатов

Лионель Месси не забывает о бывших партнерах по Барселоне, с которыми поиграл не один год. Аргентинец, выступающий за ПСЖ, поужинал с главным тренером и ветеранами каталонского клуба.

Встреча старых друзей

Лионель Месси был замечен в Каталонии вечером, 24 января, в одном из местных ресторанов. Однако был там не один.

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Компанию ему составили футболисты Барселоны Серхио Бускетс, Жорди Альба и теперь уже главный тренер клуба Хави.

Их застали журналисты, заметившие звезд футбола на выходе из ресторана. Представители СМИ, которых было немало, изо всех сил пытались узнать причину приезда Лео. Но аргентинец не давал никаких комментариев. Некоторые хотели воспользоваться возможностью и сделать селфи со звездным футболистом.

Однако Лионель тихо с женой и Бускетсом покинули ресторан.

Месси был замечен в Каталонии: смотрите видео

Главный редактор издания Marca рассказал, что такая встреча не имеет никакого отношения к возможному возвращению Месси в Барселону. Это просто встреча давних друзей.

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