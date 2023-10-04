Майами – не конечная остановка: стало известно, куда перейдет Месси после выступлений в США

Лионель Месси по окончании контракта с ПСЖ перешел в MLS, где выступает вместе с Сергеем Кривцовым. Однако аргентинец собирается заканчивать карьеру не в Северной Америке.

Лионель Месси летом 2023 подписал контракт с Интер Майами до конца 2025 года. Казалось, этот клуб станет последним в его карьере, ведь аргентинцу будет уже 38 лет после окончания соглашения, однако это не так.

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Месси закончит карьеру там, где и начинал

По информации источника, капитан сборной Аргентины вернется в родной клуб, и это не Барселона. Лионель хочет завершить карьеру там, где начинал футбольный путь в детстве и играл в период с 8 до 13 лет.

Обладатель 7 "Золотых мячей" должен перейти в аргентинский Ньюэллс Олд Бойз в статусе свободного агента по окончании сезона-2025 в США. Именно из этого клуба легендарный футболист перешел в Барселону, где вписал свое имя золотыми буквами в историю футбола.

Отметим, что в этом сезоне 36-летний Лионель Месси провел 12 матчей за клуб Дэвида Бекхэма, в которых он забил 11 голов и отдал 5 ассистов. С появлением аргентинца Интер Майами смог прервать 6-матчевую безвыигрышную серию и со старта завоевал первый титул в истории – Кубок лиги.