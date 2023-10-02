"Аргентинский волшебник" попросил руководство Интера подписать еще одного футбольного старожила, который еще может "утереть нос" молодому поколению. Речь идет о 38-летнем хорватском полузащитнике Реале Луке Модриче.

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Неожиданный выбор от Лео

И просьба Месси может воплотиться в реальность. Ведь видеть в Интере хорвата хочет еще и президент клуба Дэвид Бекхэм. Последний недавно провел свой ужин в компании лидера мадридской команды.

Пока все мысли Луки с "Королевским клубом", в котором получает все меньше игрового времени. Этот фактор может стать ключевым в будущем Модрича в Мадриде, где выступает еще с 2012 года. Уменьшение практики может вынудить хорватского полузащитника покинуть Реал уже по окончании текущего сезона-2023/2024.

Контракт Модрича со "сливочными" заканчивается как раз в конце текущего сезона, в котором принял участие в 7 матчах испанского гранда. Пока что хорват не отличался результативными действиями.

Реал в 8 турах Ла Лиги набрал 21 балл и заслуженно лидирует в турнирной таблице.

Похоже, что у Сергея Кривцова может быть еще один звездный партнер по команде. В центре поля в Интере уже одна звезда – бывший капитан Барселоны Серхио Бускетс.

К слову. В крайнем матче Интер Майами расписал ничью 1:1 из Нью-Йорка Сити. Месси восстанавливается от травмы, тренерский штаб решил поберечь своего лидера и капитана.

Напомним, что сам Лео перебрался в Интер Майами в июле 2023 года, подписав контракт до конца 2025 года. В футболке американского клуба провел уже 12 поединков – 11 голов и 5 ассистов.