Бывший недруг киевского Динамо Мирча Луческу выиграл чемпионский трофей с командой, а Интер прервал почти десятилетнее доминирование Ювентуса в Италии. Лишний в донецком Шахтере Александр Зинченко стал трехкратным чемпионом Англии в составе Манчестер Сити. Чешская сенсация Барбора Крейчикова покорила Ролан Гаррос. И наконец сборная Украины впервые в истории сыграла в четвертьфинале Евро! И с этого, пожалуй, надо было начинать список.

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Теперь сюда стоит добавить еще одно событие, в воплощение которого в жизнь уже почти не верилось. Пока мы все следили за перипетиями Евро-2020, Лионель Месси наконец выиграл трофей со сборной Аргентины. С момента его первого матча в бело-голубой футболке команды прошло почти 16 лет. До начала баталий в Бразилии за спиной у Лео было участие в 4 мундиалях и 5 кубках Америки. На каждом из этих турниров сборная Аргентины непременно попадала в список претендентов на трофей. В четырех случаях команда Месси играла в финалах, еще трижды – в 1/4. Однако ни разу чемпионский титул так и не был получен. Пока десятый номер аргентинцев не сыграл на своем десятом крупном турнире в составе национальной сборной.

Много раз нам приходилось ехать в отпуск и проводить несколько дней расстроенными, потому что мы ничего не выигрывали. Но на этот раз все по-другому.



Месси с медалью победителя Копа Америка / Фото Getty Images

У каждой из предыдущих неудач аргентинской команды были свои причины. Доставалось всем. Партнерам, которые ошибались в важные моменты (приветы Игуаину, Паласио, Билье и Банези). Аргентинской федерации, неспособной организовать игрокам сборной хорошие условия. Судьям (синьоре Николо Риццоли, пенальти в финале 2014-го против немцев может все-таки стоило поставить?). Тренерам, включая Диего Марадону. (D10S mio, сколько уже выросло людей, для которых Диего, как для моего поколения Лев Яшин или Альфредо Ди Стефано с черно-белых фотографий? И это в лучшем случае. Дальше будет: "Марадона? Кто такой? Сколько у него было фолловеров?"). И наконец самому Месси (не имеющий лидерских качеств, распиаренный и переоцененный, тайно тренирует сборную вместо тренеров. И вообще он не аргентинец, а каталонец).

Месси с Анхелем на плече

Теперь все пазлы сложились.

В большинстве команд Южной Америки именно сейчас продолжается мучительный процесс смены поколений. Именитые ветераны понемногу сборные покидают, а полноценная их смена еще не готова. Яркий пример – сборная Чили, которая за последние 6 лет дважды обыграла аргентинцев в финале. На ведущих ролях нынешнего состава чилийцев – те же самые бывшие чемпионы из золотого поколения Видаль, Санчес, Медель и Браво, лучшие годы которых уже позади. Поэтому выступление команды больше смахивает на безуспешную попытку снять продолжение успешного блокбастера с теми же актерами и без особых идей в сценарии. Похожая история и у уругвайцев, которые однажды стали непреодолимым барьером для Аргентины (в 2011-м обыграли бело-голубых в четвертьфинале в серии пенальти). Поэтому единственными серьезными соперниками для команды Месси на Копа Америка должны были стать бразильцы и колумбийцы. Именно так в итоге и получилось.

Нынешний Кубок Америки впервые в истории прошел при пустых трибунах. Причина – пандемия – уважительная и понятная. Впрочем, для этого турнира отсутствие болельщиков – это огромная потеря. Ведь все знают, насколько эмоционально поддерживают своих на южноамериканском континенте. Поэтому Копа всерьез потеряла свою привлекательность для зрителя, особенно нейтрального. Однако Месси и партнерам вполне возможно пустые трибуны даже поспособствовали. Особенно это касается финального матча. Ведь если бы бразильская "Маракана" была заполнена в финале, аргентинцы могли не выстоять в поединке, где они забили один единственный гол в первом тайме, и как триста спартанцев героически держали оборону после перерыва.

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На протяжении карьеры Месси в сборной команду тренировали 9 наставников. Практически для каждого из них дорога к должности кормчего была длинной и тернистой. Почти все они возглавили команду в почтенном возрасте после определенных заслуг и достижений. Все, кроме одного. У Лионеля Скалони был наименьший опыт среди тренеров, работавших с Месси в сборной. Его воспринимали больше как временную фигуру, на смену которой вскоре придет кто-то более уважаемый и известный. От Скалони было меньше всего ожиданий, ведь до того ему ни разу не приходилось быть главным тренером. Только ассистентом. Давления на руководителя не было, поэтому он мог спокойно работать над реализацией своих идей. Спокойно, конечно, насколько это возможно в команде, где играет Лионель Месси.

Перед Копой Месси успел набрать отличную форму – 9 голов в 9 последних матчах Барсы в испанской Ла Лиге. В лагере сборной эта статистика получила качественное продолжение. В итоге лидер аргентинцев провел один из своих индивидуально лучших турниров в составе национальной команды. На пути к финалу Лео забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. В целом он напрямую приложился к 9 из 12 мячей аргентинцев на турнире (только выступление на Копа-2016 может сравниться с нынешней статистикой десятого номера сборной. 5 лет назад Месси забил 5 голов и отдал 4 асиста). Впрочем, в финальной игре против Бразилии что-то пошло не так. В решающем матче лидер аргентинцев особых проблем соперникам не создал. Ну а в конце поединка упустил супершанс закрыть матч, умудрившись споткнуться в моменте, когда нужно было отправлять мяч в сетку.

Однако на этот раз не подвели партнеры Лионеля. Очень вовремя свою традиционную роль второго плана на основную сменил Анхель Ди Мария (или как написал бывший капитан аргентинцев Хавьер Маскерано "Angel de mi vida" – ангел моей жизни). Гол Ди Марии стал украшением финала, в котором традиционной южноамериканской изящной работы с мячом было немного (тот, кто решил ознакомиться с тамошним футболом именно в этой игре, вряд ли когда-нибудь сделает это еще раз). Оборона аргентинцев постаралась, чтобы шансов спасти игру соперники не имели. Впрочем, они все же были, и тут оказалось, что у Бэтмена есть и другой Робин. Голкипер Эмильяно Мартинес стал еще одним пазлом, которого все эти годы не хватало сборной Аргентины. В полуфинале с колумбийцами он выиграл для команды серию пенальти. А в финале не позволил бразильцам воспользоваться несколькими замечательными шансами забить.



Лео Месси, Эмильяно Мартинес Лаутаро Мартинес / Фото Getty Images

Отдельная история как аргентинцы нейтрализовывали Неймара. Лидера бразильцев остановить было очень сложно, и разрешенных приемов здесь было откровенно недостаточно. Желтые карточки благодаря действиям против Неймара получила чуть ли не половина сборной Аргентины. Не стеснялся нарушать правила даже Месси. В одном из эпизодов Лео едва не сделал с Неймаром то, что с Сака в финале Евро совершил Кьеллини. Впрочем, бразилец все же сумел удержаться на ногах и промчался мимо Месси. На этом турнире, к слову, в исполнении Лионеля был еще один интересный грязный приемчик, характерный для него. Когда колумбиец Мина в полуфинале неудачно исполнил послематчевый пенальти, в Месси вселился Конор МакГрегор.

Команда стала сильнее после прошлого Кубка Америки, где мы также играли хорошо и заслужили победу. У нас собраны замечательные ребята. Мы всегда двигались вперед и никогда ни на что не жаловались. Мы провели много времени, не видя наши семьи, но наша цель была для нас очевидной. Это дало нам возможность стать чемпионами. Это безумие и неописуемое счастье.



Месси с кубком победителя / Фото Getty Images

Эмоции Лионеля Месси с Кубком Америки – бесценны. Трудно сразу вспомнить спортсмена, который так долго шел к вершине, пережив столько разочарований. Безусловно, он заслужил этот трофей, как и вся многострадальная аргентинская сборная. Но в этот момент велик соблазн поиграть в альтернативную реальность. Очень интересно, каким был бы Лео, если бы все же выиграл с командой Копу-2007 или чемпионат мира в 2006-м или 2010-м? Оставался бы голодным до титулов столь долгое время? Ведь победы не только дарят радость и уверенность, но и пьянят и расслабляют. Вполне возможно, этому уникально одаренному парню из Росарио было очень необходимо именно вот так долго терпеть неудачи. Чтобы быть в тонусе и из года в год демонстрировать феноменальную игру. Чтобы мы все имели возможность наблюдать за непрерывным развитием футбольного гения и его постоянным стремлением стать лучше, чем он есть. Хотя куда уж лучше, если все, кто оказывался с ним на футбольном поле, в один голос называют талант Месси инопланетным.

Как изменит эта победа Лионеля? Станет ли она импульсом к следующей – еще более громкой? Уже в следующем году национальные сборные ждет чемпионат мира в Катаре. Вполне возможно, это будет последний крупный турнир Лионеля Месси в составе сборной Аргентины. Однако на Мундиаль команде еще нужно пробиться. Упс, но, кажется, времени на празднование триумфа на Копе у Лео немного.