Сам фол оказался довольно грубым, ведь Кьеллини схватил соперника за воротник футболки. Сака от этого не устоял на ногах, упав на газон. А защитник получил лишь желтую карточку за этот фол.

Видео фола Кьеллини на Сака

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Соцсети же сразу решили использовать фотографию этого момента для мемов. И не сдерживали себя.

Не обошлось и без того, чтобы обыграть этот момент как произведение искусства.

А также как момент из мультфильма. Или сериала "Клан Сопрано".

Этот момент подошел и к украинским реалиям.