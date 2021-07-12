Сам фол оказался довольно грубым, ведь Кьеллини схватил соперника за воротник футболки. Сака от этого не устоял на ногах, упав на газон. А защитник получил лишь желтую карточку за этот фол.
Видео фола Кьеллини на Сака
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Соцсети же сразу решили использовать фотографию этого момента для мемов. И не сдерживали себя.
Не обошлось и без того, чтобы обыграть этот момент как произведение искусства.
А также как момент из мультфильма. Или сериала "Клан Сопрано".
Этот момент подошел и к украинским реалиям.