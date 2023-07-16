15 июля, Интер Майами официально объявил о подписании контракта с капитаном сборной Аргентины. Ожидается, что футболист присоединится к команде в ближайшие дни.

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В ожидании дебюта

Соглашение с клубом MLS будет действовать до 2025 года. После подписания контракта состоялась презентация семикратного обладателя Золотого мяча. Лионель Месси выступил с приветственной речью, в которой рассказал о своей мотивации после переезда в США:

Я очень рад начать следующий шаг своей карьеры в Интер Майами и Соединенных Штатах. Это фантастический случай, и вместе мы продолжим строить этот замечательный проект. Идея состоит в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей. И я очень хочу начать помогать здесь, в моем новом доме.

Смотрите видео с презентации Месси

Владелец клуба Интер Майами Хорхе Мас также очень рад этому подписанию и уверен, что теперь его клуб будет обсуждаться на всей планете, а это именно то, что поможет развиваться футболу в США.

"Для меня большая честь приветствовать Лео Месси и его семью в их новом доме. В 2018 году мы пообещали построить амбициозный клуб, который привлечет лучших игроков со всего мира. Клуб, который изменит глобальное представление о футболе в Соединенных Штатах и гарантирует, что где бы не обсуждался футбол, ваш Интер Майами будет частью разговора. Сердечно благодарю наших фанатов, которые никогда не переставали верить. Вместе мы продолжим воплощать мечты в реальность", – отметил Хорхе Мас.

Также на презентации взял слово совладелец клуба Дэвид Бекхэм, рассказавший о реализации своей мечты, путь к которой начался 10 лет назад, и уверен, что это подписание сыграет большую роль в развитии фубола в Америке.

Десять лет назад, когда я начал свой путь по созданию новой команды в Майами, я сказал, что мечтаю привезти в этот удивительный город величайших игроков мира. Игроков, которые разделяют мои амбиции, которые были, когда я присоединился к Лос-Анджелес Гелакси, чтобы помочь развитию футбола в США и создать наследие для следующего поколения в этом виде спорта, который мы так любим. Сегодня эта мечта сбылась. Я очень горжусь тем, что игрок уровня Лео присоединяется к нашему клубу. Я рад приветствовать хорошего друга, прекрасного человека и его прекрасную семью, которые присоединились к нашему сообществу Интер Майами. Следующий этап нашего происшествия начинается здесь, и я не могу дождаться, когда Лео выйдет на поле.