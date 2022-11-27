Спортсмены достигли высот по определенным результативным показателям. Это сделало их одновременно самыми молодыми и старшими рекордсменами.

Следует Третий триумф на мундиалях: австралийцы продолжают писать свою футбольную историю

Лионель Месси

В матче второго тура чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины встречалась со сборной Мексики (2:0) . В возрасте 35 лет и 155 дней Лео удалось забить в ворота соперника и еще ассистировать своему партнеру Энцо Фернандесу. Так Месси стал самым молодым и старейшим игроком, делавшим гол+пас на Мундиалях.

На чемпионате мира 2006 года в Германии юный Месси в возрасте 18 лет и 357 дней сделал подобное. В матче против сборной Сербии и Черногории (6:0) он также забил гол и ассистировал Креспо.

Кстати, матч между Аргентиной и Мексикой стал почти самым посещаемым в истории ЧМ – 88 966 зрителей. Больше болельщиков пришло на финальный матч ЧМ-1994 между Бразилией и Италией – 94194.

Джеймс Леброн

Как сообщает StatMuse в матче против Сан-Антонио, 37-летний Леброн записал на свой счет 39 очков, 11 подборов и 3 передачи, реализовав 7 трехочковых. Из-за такого результата Джеймс стал самым молодым и старшим игроком НБА, набравшим 35+ очков, оформив 10+ подборов и забросив 7 трехочковых в одном матче.

В 2005 году, тогда 20-летний Леброн в матче против Милвоки набрал 40 очков, сделал 10 подборов и передач, реализовав 7 трехочковых.

Кстати, Леброн проводит свой 19-й сезон в НБА.