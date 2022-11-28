Главный коуч команды поспорил с голкипером сборной из-за разногласий в видении стиля игры. Онана хочет, чтобы команда исповедовала кардинально другой рисунок. Это размолвка между сторонами вызвало конфликт.

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Решение тренера

Но, несмотря на звездный статус своего подопечного, Сонг решил продемонстрировать другим игрокам сборной кто здесь главный. В преддверии матча с Сербией тренер решил завершить выступления Онаны на ЧМ-2022 и отправить его домой.

Кстати, президент Федерации Камеруна Самюэль Это'О пытался помирить стороны и уладить конфликт, но ему это не удалось.

Андрэ Онана провел за сборную Камеруна 34 матча, в которых пропустил 29 мячей. Последний матч провел против сборной Швейцарии (1:0). Transfermarkt оценивает футболиста в 14 милионов евро.