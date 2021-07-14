Месси и Неймар снова вместе: символическая сборная Копа Америка

Копа Америка запомнилась безумным напряжением, красивыми голами и исторической победой Аргентины. После завершения турнира было определено топ-11 лучших игроков.

Кто среди лучших

Американская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) назвала символическую сборную Копа Америки-2021. В одиннадцатку лучших футболистов вошли четыре триумфатора турнира. Среди них герой серии послематчевых пенальти в полуфинале Мартинес и лучший игрок Месси.

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Также в топ-11 попали три футболиста сборной Бразилии, а также по одному игроку Чили, Эквадора, Перу и Колумбии.

Символическая сборная

Голкипер : Дамиан Мартинес (Аргентина)

: Дамиан Мартинес (Аргентина) Защитники : Первис Эступиньян (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили)

: Первис Эступиньян (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили) Полузащитники : Йосимар Йотуни (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго Де Пауль (Аргентина),

: Йосимар Йотуни (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго Де Пауль (Аргентина), Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Неймар (Бразилия), Луис Диас (Колумбия)

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