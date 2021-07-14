Хто серед найкращих

Американська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) назвала символічну збірну Копа Америки-2021. В одинадцятку найкращих футболістів увійшли чотири тріумфатори турніру. Серед них герой серії післяматчевих пенальті у півфіналі Мартінес та найкращий гравець Мессі.

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Також в топ-11 потрапили три футболісти збірної Бразилії, а також по одному гравцю Чилі, Еквадору, Перу та Колумбії.

Символічна збірна

Голкіпер: Даміан Мартінес (Аргентина)

Даміан Мартінес (Аргентина) Захисники: Первіс Еступіньян (Еквадор), Маркіньос (Бразилія), Крістіан Ромеро (Аргентина), Маурісіо Ісла (Чилі)

Первіс Еступіньян (Еквадор), Маркіньос (Бразилія), Крістіан Ромеро (Аргентина), Маурісіо Ісла (Чилі) Півзахисники: Йосімар Йотуні (Перу), Каземіро (Бразилія), Родріго Де Пауль (Аргентина),

Йосімар Йотуні (Перу), Каземіро (Бразилія), Родріго Де Пауль (Аргентина), Нападники: Ліонель Мессі (Аргентина), Неймар (Бразилія), Луїс Діас (Колумбія)

Фінал Копа Америка-2021: як це було