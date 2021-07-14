Кто среди лучших
Американская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) назвала символическую сборную Копа Америки-2021. В одиннадцатку лучших футболистов вошли четыре триумфатора турнира. Среди них герой серии послематчевых пенальти в полуфинале Мартинес и лучший игрок Месси.
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Также в топ-11 попали три футболиста сборной Бразилии, а также по одному игроку Чили, Эквадора, Перу и Колумбии.
Символическая сборная
- Голкипер: Дамиан Мартинес (Аргентина)
- Защитники: Первис Эступиньян (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили)
- Полузащитники: Йосимар Йотуни (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго Де Пауль (Аргентина),
- Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Неймар (Бразилия), Луис Диас (Колумбия)
Финал Копа Америка-2021: как это было
- В решающем матче за трофей встретились Аргентина и Бразилия. Неймар и Месси снова оказались на одном футбольном поле, но по разные стороны команд.
- На 22-й минуте Ди Мария размочил нули на табло и забил единственный гол в поединке. Аргентинец откликнулся на передачу из глубины поля и элегантно перебросил голкипера соперника.
- Аргентина завоевала Кубок Южной Америки впервые за 28 лет. Это первый значительный трофей для Месси с национальной сборной.