Чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября в Катаре. Там выступит и сборная Аргентины, которую многие считают фаворитом турнира.

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Но Месси в перечне фаворитов ЧМ-2022 не упомянул о своей команде. В то же время назвал другие страны, которые могут претендовать на победу.

"Есть большой выбор – Бразилия, Германия, Франция, Англия, Испания. Но если нужно выбрать одну или две команды на сегодняшний день, то сейчас я считаю главными фаворитами чемпионата мира сборные Бразилии и Франции", – заявил Месси.

Кризисная Франция

Месси отметил, что сборная Франции не слишком удачно выступила на Евро-2020, проиграв уже в 1/8 финала в серии пенальти Швейцарии. А еще одной проблемой стало то, что в 2022 году команда выиграла всего один матч из шести в группе Лиги наций. Трижды команда проиграла. Хотя прежде французы были победителями финального этапа Лиги наций.

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"Во Франции сыгран состав. Прошлый чемпионат Европы сложился для них плохо, но во Франции в команде выдающиеся игроки, давно работающие с этим тренером. То же касается и Бразилии", – заявил Месси.

Франция на чемпионате мира в группе сыграет против сборных Австралии, Дании и Туниса. Бразилия встретится со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна. Аргентина за выход из группы будет соперничать со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

В то же время, сборная Аргентины не проиграет уже 37 матчей, выиграв в 2021 году Копа Америка. Для Месси это стал первый трофей за национальную сборную Аргентины.

Отметил партнеров по ПСЖ, переложив на них ответственность

Журналисты не исключают того факта, что таким образом Месси отдал должное французу Килиану Мбаппе и бразильцу Неймару, с которыми вместе выступает за ПСЖ. Оба являются лидерами своих сборных.

Кроме того, он и сам выступает в чемпионате Франции, поэтому французским болельщикам должно быть приятно услышать такие высказывания с его стороны.

Но вместе с тем Месси оказал и дополнительное давление на сборные Франции и Бразилии. Избегание упоминания о сборной Аргентины как одного из фаворитов турнира дает возможность команде готовиться к матчам без лишнего внимания.