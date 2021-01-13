В Барселоны могут возникнуть проблемы в атакующей линии команды. Нападающий Лионель Месси скорее всего пропустит полуфинальный матч Суперкубка Испании против Реал Сосьедада.

Тренерский штаб Барселоны во главе с Рональдом Куманом планирует дать отдых Лионелю Месси. Поэтому его появление в заявке на кубковый поединок маловероятно, сообщает Marca.

Читайте также Барселона сыграет против Реала в специальных футболках: фото

Кадровая потеря

Наставники решили приберечь Лео для других важных поединков. Аргентинский нападающий чувствует дискомфорт в задней части левого бедра. Из-за этого он пропустил тренировку Барселоны. Лео получил небольшое повреждение в матче 18-го тура Ла Лиги против Гранады, который завершился разгромной победой каталонцев 0:4.

В лагере "блаугранас" рассчитывают, что Месси поможет команде в финале Суперкубка, если каталонцам удастся пройти Реал Сосьедад.

Матч 1/2 финала Суперкубка Испании состоится в среду, 13 января. Матч начнется в 22:00.