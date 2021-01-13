У Барселони можуть виникнути проблеми у атакувальній лінії команди. Нападник Ліонель Мессі швидше за все пропустить півфінальний матч Суперкубка Іспанії проти Реал Сосьєдада.

Тренерський штаб Барселони на чолі з Рональдом Куманом планує дати відпочинок Ліонелю Мессі. Тому його поява у заявці на кубковий поєдинок малоймовірна, повідомляє Marca.

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Кадрова втрата

Наставники вирішили приберегти Лео для інших важливих поєдинків. Аргентинський нападник відчуває дискомфорт у задній частині лівого стегна. Через це він пропустив тренування Барселони. Лео отримав невеличке пошкодження у матчі 18-го туру Ла Ліги проти Гранади, який завершився розгромною перемогою каталонців 0:4.

У таборі "блаугранас" розраховують, що Мессі допоможе команді у фіналі Суперкубка, якщо каталонцям вдасться пройти Реал Сосьєдад.

Матч 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії відбудеться у середу, 13 січня. Матч розпочнеться о 22:00.