На 11 апреля в чемпионате Испании запланировано "эль-классико" – Реал на своем поле будет принимать Барселону. На этот матч гости выйдут в специальных футболках.

На игру против Реала руководство Барселоны решило разработать уникальный дизайн футболок. Его используют только для этого матча, и он будет называться "Edición Especial El Clásico", пишет AS.

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На форме будет сочетание дизайнов двух форм – так называемые блауграны и Сеньер. Первая – это сине-гранатовые цвета, которые являются традиционными для футбольного клуба Барселоны. Сеньер – это флаг, созданный на основе герба Королевства Арагона, в котором на золотом фоне размещены четыре горизонтальные красные полосы. Именно на основе этого флага был создан каталонский националистический флаг.

Стоит добавить, что капитанскую повязку именно таких цветов носят в Барселоне.

Задача клуба с помощью этого специального издания формы подчеркнуть концепцию "Мы играем такими, какими мы есть" – "чувство принадлежности к клубу, ценности, которые нас объединяют, и все, что делает нас такими, какими мы есть".



Форма Барселоны на матч против Реала / Фото AS

Отметим, что эта форма станет пятой, в которой сыграет Барселона в этом сезоне. Команда уже использует традиционную сине-гранатовую форму в широкие полоски. Также у них есть комплекты полностью черной и розовой формы. Еще один комплект – желто-красный, который и должен напоминать Сеньер.