Эльма Авейру, сестра Криштиану Роналду, выложила на своей странице в одной из соцсетей фото, где португальский форвард празднует гол. Все бы ничего, если бы перед ним на фотографии на коленях не был изображен Лионель Месси.

Эльма Авейру опубликовала такое фото в своем инстаграме после заключительного матча Лиги чемпионов Барселона – Ювентус. В этой встрече Роналду отметился дублем в воротах тер Штегена и поставил грубую точку в разгроме – 0:3 в пользу туринцев, пишет 24 канал.

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Скандальное фото

В той встрече Лео нанес 7 ударов по воротам, но после одного из них мяч не побывал в сетке ворот. Такая фотография вызвала бурю возмущения со стороны футбольных фанатов. Болельщики отметили, что семья Роналду постоянно говорит об уважении к аргентинскому сопернику Криштиану. Но они в то же время иногда с неуважением относятся к Лео.

Сестра Роналду назвала его королем и гордостью всей ее жизни.

"Мой король. Лучший в истории. Гордость моей жизни", – написала Авейру.

К слову. Ювентус благодаря разгромной победе над Барселоной возглавил таблицу и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Каталонцы тоже продолжили борьбу за трофей престижного турнира.