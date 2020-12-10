Месси на коленях перед Роналду: сестра португальца разгневала сеть скандальным фото
Эльма Авейру, сестра Криштиану Роналду, выложила на своей странице в одной из соцсетей фото, где португальский форвард празднует гол. Все бы ничего, если бы перед ним на фотографии на коленях не был изображен Лионель Месси.
Эльма Авейру опубликовала такое фото в своем инстаграме после заключительного матча Лиги чемпионов Барселона – Ювентус. В этой встрече Роналду отметился дублем в воротах тер Штегена и поставил грубую точку в разгроме – 0:3 в пользу туринцев, пишет 24 канал.
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Скандальное фото
В той встрече Лео нанес 7 ударов по воротам, но после одного из них мяч не побывал в сетке ворот. Такая фотография вызвала бурю возмущения со стороны футбольных фанатов. Болельщики отметили, что семья Роналду постоянно говорит об уважении к аргентинскому сопернику Криштиану. Но они в то же время иногда с неуважением относятся к Лео.
Сестра Роналду назвала его королем и гордостью всей ее жизни.
"Мой король. Лучший в истории. Гордость моей жизни", – написала Авейру.
- Португалец выступал за Реал течение 2009/18 годов. Противостояние Роналду – Месси было одним из самых отъявленных в испанской Ла Лиге.
- После перехода Криштиану в Ювентус несколько уменьшился ажиотаж у самого ожидаемого поединка Испании "эль-классико" Барселона – Реал. Судьба Лионеля в каталонском клубе пока тоже до конца неизвестна.
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