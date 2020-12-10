Ельма Авейру, сестра Кріштіану Роналду, виклала на своїй сторінці у одній із соцмережі фото, де португальський форвард святкує гол. Все б нічого, якби перед ним на світлина на колінах не був зображений Ліонель Мессі.

Альма Авейру опублікувала таке фото у своєму інстаграмі після заключного матчу Ліги чемпіонів Барселона – Ювентус. У цій зустрічі Роналду відзначився дублем у воротах тер Штегена та поставив грубу крапку у розгромі – 0:3 на користь туринців, пише 24 канал.

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Скандальне фото

У тій зустрічі Лео завдав 7 ударів по воротах, але після жодного з них м'яч не побував у сітці воріт. Така світлина викликала шквал обурення зі сторони футбольних фанатів. Вболівальники зауважили, що сім'я Роналду постійно говорить про повагу до аргентинського суперника Кріштіану. Але водночас час від часу з неповагою ставляться до Лео.

Сестра Роналду назвала його королем та гордістю всього її життя.

"Мій король. Найкращий в історії. Гордість мого життя", – написала Авейру.

До слова. Ювентус завдяки розгромній перемозі над Барселоною очолив таблицю та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. Каталонці теж продовжили боротьбу за трофей престижного турніру.