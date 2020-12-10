Мессі на колінах перед Роналду: сестра португальця розгнівала мережу скандальним фото
Ельма Авейру, сестра Кріштіану Роналду, виклала на своїй сторінці у одній із соцмережі фото, де португальський форвард святкує гол. Все б нічого, якби перед ним на світлина на колінах не був зображений Ліонель Мессі.
Альма Авейру опублікувала таке фото у своєму інстаграмі після заключного матчу Ліги чемпіонів Барселона – Ювентус. У цій зустрічі Роналду відзначився дублем у воротах тер Штегена та поставив грубу крапку у розгромі – 0:3 на користь туринців, пише 24 канал.
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Скандальне фото
У тій зустрічі Лео завдав 7 ударів по воротах, але після жодного з них м'яч не побував у сітці воріт. Така світлина викликала шквал обурення зі сторони футбольних фанатів. Вболівальники зауважили, що сім'я Роналду постійно говорить про повагу до аргентинського суперника Кріштіану. Але водночас час від часу з неповагою ставляться до Лео.
Сестра Роналду назвала його королем та гордістю всього її життя.
"Мій король. Найкращий в історії. Гордість мого життя", – написала Авейру.
- Португалець виступав за Реал протягом 2009/18 років. Протистояння Роналду – Мессі було одне із найзапекліших у іспанській Ла Лізі.
- Після переходу Кріштіану у Ювентус дещо зменшився ажіотаж біля найбільш очікуваного поєдинку Іспанії "ель-класіко" Барселона – Реал. Доля Ліонеля у каталонському клубі наразі теж до кінця невідома.
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