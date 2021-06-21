Червіченко думає, що слова деяких данських гравців були надто самовпевненими. Мовиться про фразу півзахисника данців Юссуфа Поульсена.

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Що сказав Поульсен

Футболіст зазначив, "якщо не зможеш обіграти таку команду, як Росія, то не заслуговуєш того, щоб йти далі". Червіченко обурився саме через цю фразу.

Що відповів Червіченко

Ексбос "Спартака" заявив, мовляв, Росія вперше виграла трофей, "коли люди в Данії порівнювали футбол із Африкою і пінгвінами".

Данці завжди зухвалі й нахабні, поки їм по дупі не наляскають. Припускаю, що самовпевнені висловлювання – це психологічний момент. Вони ж такі мерзотні,

– стверджує Червіченко.

Він додав, що у Данії відмовилися впускати російських вболівальників. За його слова, данці нібито "вичавлюють максимум з будь-якої ситуації".

Зверніть увагу! Збірні Данії та Росії зустрінуться у третьому матчі групового етапу Євро-2020. Матч відбудеться 21 червня у Копенгагені. Росіяни задовольняться нічиєю, а данцям потрібна лише перемога.