Россия – Дания: где смотреть онлайн матч
Россия и Дания встретятся на стадионе "Паркен" в Копенгагене в рамках 3-го тура группы B. Матч начнется в 22:00.
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В Украине матчи Евро-2020 транслирует исключительно Медиа Группа Украина, куда входят ТРК "Украина" и каналы "Футбол 1/2/3".
Посмотреть поединок Россия – Дания можно на канале "Футбол 2". Трансляция начнется в 21: 50.
- За тур до завершения группового этапа лидером квартета B является Бельгия, набравшая 6 очков и вышедшая в 1/8 финала.
- Россия и Финляндия набрали по 3 очка, а Дания – ни одного. Однако все три сборные сохраняют шансы сыграть в плей-офф.