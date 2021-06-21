Россия – Дания: где смотреть онлайн матч

Россия и Дания встретятся на стадионе "Паркен" в Копенгагене в рамках 3-го тура группы B. Матч начнется в 22:00.

К теме Дания выбросит Россию с Евро-2020: прогноз букмекеров на матч

В Украине матчи Евро-2020 транслирует исключительно Медиа Группа Украина, куда входят ТРК "Украина" и каналы "Футбол 1/2/3".

Посмотреть поединок Россия – Дания можно на канале "Футбол 2". Трансляция начнется в 21: 50.

Смотреть онлайн матч Россия – Дания можно на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv и Megogo. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.