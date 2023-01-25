Мертенс/Сандерс – Костюк/Русе 1:2 (6:7 (6:8), 6:2, 4:6)
Сенсацией завершился четвертьфинальный поединок парного разряда, в котором Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе противостояли тандему Элизе Мертенс (Бельгия)/Сторм Сандерс (Австралия), сообщает 24 канал.
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Историческая победа Костюк
Поединок непросто складывался для украино-румынского дуэта. Матч продолжался 2 часа 30 минут.
Первый сет завершился победой Костюк и Русе. Теннисистки успешно начали второй сет, ведя в счете 2:0. Однако затем украинско-румынская пара проиграла шесть геймов подряд.
Во время перерыва между сетами украинская теннисистка взяла медицинскую паузу из-за проблем с коленом.
В решающем сете Костюк с Русе на характере победили соперниц 6:4. Таким образом украинская теннисистка впервые пробилась в полуфинал на таком уровне.
За выход в финал украинско-румынский тандем сразится с первой сеяной парой турнира Барбора Крейчикова / Екатерина Синякова.