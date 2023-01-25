Мертенс/Сандерс – Костюк/Русе 1:2 (6:7 (6:8), 6:2, 4:6)
Сенсацією завершився чвертьфінальний поєдинок парного розряду, в якому Марта Костюк та Єлена-Габріела Русе протистояли тандему Елізе Мертенс (Бельгія) / Сторм Сандерс (Австралія), повідомляє 24 канал.
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Історична звитяга Костюк
Поєдинок непросто складався для українсько-румунському дуету. Матч тривав 2 години 30 хвилин.
Перший сет завершився перемогою Костюк і Русе. Тенісистки вдало розпочали другий сет, ведучи в рахунку 2:0. Проте потім українсько-румунська пара програла шість геймів поспіль.
Під час перерви між сетами українська тенісистка брала медичну паузу через проблеми з коліном.
У вирішальному сеті Костюк з Русе на характері перемогли суперниць 6:4. Таким чином, українська тенісистка вперше пробилася у півфінал на такому рівні.
За вихід у фінал українсько-румунський тандем змагатиметься з першою сіяною парою турніру Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.
Відео Костюк та Русе виходять до півфіналу