Форвард итальянского Наполи Дрис Мертенс в очередной раз подтвердил свой высокий класс. Футболист отметился прекрасным голом в матче Серии А.

Шедевр Мертенса

В субботу, 3 апреля, Наполи принимал Кротоне в рамках 29 тура Серии А. Поединок завершился победой неаполитанцев со счетом 4:3.

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Третий гол Наполи в игре забил Дрис Мертенс и сделал счет 3:1 уже на 34 минуте матча.

Наполи заработал право на штрафной удар с опасной позиции. Исполнить стандартное положение решил бельгиец Мертенс.

Нападающий взял небольшой разбег, пробил над стенкой и закрутил мяч в "девятку" ворот. Голкипер Кротоне Алекс Кордаз только взглядом провел мяч, который залетел в ворота.

Смотрите видео гола Мертенса

Наполи отыграл в Серии А уже 28 матчей. В активе неаполитанцев 56 очков, как и у Ювентуса. Команды занимают 4 и 5 места соответственно.