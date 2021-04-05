Мертенс забил феноменальный гол за Наполи ударом со штрафного: видео
Форвард итальянского Наполи Дрис Мертенс в очередной раз подтвердил свой высокий класс. Футболист отметился прекрасным голом в матче Серии А.
Источник:24 канал
Шедевр Мертенса
В субботу, 3 апреля, Наполи принимал Кротоне в рамках 29 тура Серии А. Поединок завершился победой неаполитанцев со счетом 4:3.
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Третий гол Наполи в игре забил Дрис Мертенс и сделал счет 3:1 уже на 34 минуте матча.
Наполи заработал право на штрафной удар с опасной позиции. Исполнить стандартное положение решил бельгиец Мертенс.
Нападающий взял небольшой разбег, пробил над стенкой и закрутил мяч в "девятку" ворот. Голкипер Кротоне Алекс Кордаз только взглядом провел мяч, который залетел в ворота.
Смотрите видео гола Мертенса
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