Форвард італійського Наполі Дріс Мертенс в чергове підтвердив свій високий клас. Футболіст відзначився прекрасним голом у матчі Серії А.

Шедевр Мертенса

У суботу, 3 квітня, Наполі приймав Кротоне у рамках 29 туру Серії А. Поєдинок завершився звитягою неаполітанців з рахунком 4:3.

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Третій гол Наполі у грі забив Дріс Мертенс та зробив рахунок 3:1 вже на 34 хвилині матчу.

Наполі заробив право на штрафний удар з небезпечної позиції. Виконати стандартне положення вирішив бельгієць Мертенс.

Нападник взяв невеликий розбіг, пробив над стінкою та закрутив м'яч у "дев'ятку" воріт. Голкіпер Кротоне Алекс Кордаз тільки поглядом провів м'яч, який залетів у ворота.

Дивіться відео голу Мертенса

Наполі відіграв у Серії А вже 28 матчів. В активі неаполітанців 56 очок, як і в Ювентуса. Команди посідають 4 та 5 місця відповідно.