Мертенс забив феноменальний гол за Наполі ударом зі штрафного: відео
Форвард італійського Наполі Дріс Мертенс в чергове підтвердив свій високий клас. Футболіст відзначився прекрасним голом у матчі Серії А.
Джерело:24 канал
Шедевр Мертенса
У суботу, 3 квітня, Наполі приймав Кротоне у рамках 29 туру Серії А. Поєдинок завершився звитягою неаполітанців з рахунком 4:3.
До речі "Вічний" Ібрагімович продовжить контракт з Міланом
Третій гол Наполі у грі забив Дріс Мертенс та зробив рахунок 3:1 вже на 34 хвилині матчу.
Наполі заробив право на штрафний удар з небезпечної позиції. Виконати стандартне положення вирішив бельгієць Мертенс.
Нападник взяв невеликий розбіг, пробив над стінкою та закрутив м'яч у "дев'ятку" воріт. Голкіпер Кротоне Алекс Кордаз тільки поглядом провів м'яч, який залетів у ворота.
Дивіться відео голу Мертенса
Поділитися новиною