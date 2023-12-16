Мощное представительство: три украинки квалифицировались в масс-старт в Ленцерхайде
В швейцарском Ленцерхайде 17 декабря пройдут гонки с массовым стартом. Сразу трем украинкам удалось выполнить условия квалификации.
17 декабря соревновательную программу Кубка мира по биатлону в 2023 году завершат масстарты в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в швейцарском Ленцергайде. В обеих гонках выступят по 30 лучших спортсменов мира, пишет 24 Канал.
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Меркушина, Петренко и Джима представят Украину в женском масстарте в Ленцерхайде
Отсутствие "сине-желтых" в топ-25 не помешало им получить желаемые путевки в первый масс-старт сезона. Сразу трем украинкам удалось попасть во вторую квоту, показав хорошие выступления в спринте и гонке преследования.
17 декабря в женском масс-старте Украину представят Анастасия Меркушина, Ирина Петренко и Юлия Джима. Гонка начнется в 13:30 по Киеву.Любопытно. На данный момент лучшим выступлением украинок в личных гонках этого сезона является 10-е место Анастасии Меркушиной в персьюте на этапе в Ленцерхайде.