17 декабря соревновательную программу Кубка мира по биатлону в 2023 году завершат масстарты в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в швейцарском Ленцергайде. В обеих гонках выступят по 30 лучших спортсменов мира, пишет 24 Канал.

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Меркушина, Петренко и Джима представят Украину в женском масстарте в Ленцерхайде

Как известно, в масстартах на Кубке мира выступают спортсмены из топ-25 общего зачета Кубка мира, а также пятерка лучших на этапе среди тех, кто не выполнил первое условие.

Отсутствие "сине-желтых" в топ-25 не помешало им получить желаемые путевки в первый масс-старт сезона. Сразу трем украинкам удалось попасть во вторую квоту, показав хорошие выступления в спринте и гонке преследования.

17 декабря в женском масс-старте Украину представят Анастасия Меркушина, Ирина Петренко и Юлия Джима. Гонка начнется в 13:30 по Киеву.

Любопытно. На данный момент лучшим выступлением украинок в личных гонках этого сезона является 10-е место Анастасии Меркушиной в персьюте на этапе в Ленцерхайде.