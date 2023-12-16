17 грудня змагальну програму Кубка світу з біатлону в 2023 році завершать масстарти в межах третього етапу Кубка світу з біатлону, що відбувається у швейцарському Ленцергайде. В обох гонках виступлять по 30 найкращих спортсменів світу, пише 24 Канал.

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Меркушина, Петренко та Джима представлять Україну в жіночому масстарті у Ленцергайде

Як відомо, в масстартах на Кубку світу виступають спортсмени з топ-25 загального заліку Кубка світу, а також п'ятірка найкращих на етапі серед тих, хто не виконали першу умову.

Відсутність "синьо-жовтих" у топ-25 не завадила їм отримати бажані путівки до першого масстарту сезону. Одразу трьом українкам вдалося потрапити до другої квоти, показавши хороші виступи в спринті та гонці переслідування.

Тож 17 грудня у жіночому масстарті Україну представлять Анастасія Меркушина, Ірина Петренко та Юлія Джима. Гонка розпочнеться о 13:30 за Києвом.

Цікаво. На даний момент найкращим виступом українок в особистих гонках цього сезону є 10 місце Анастасії Меркушиної у персьюті на етапі в Ленцергайде.