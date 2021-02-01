Уже 10 февраля украинские биатлонисты стартуют на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Анастасия Меркушина может не получить шанс на главных соревнованиях сезона.

Источник: biathlon.com.ua

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак признался, что Анастасия Меркушина может поехать на чемпионат мира в качестве запасной.

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Почему Меркушина может остаться за бортом?

В этом году смешанные эстафеты будут несколько изменены. Мужчины будут начинать гонку, а женский этап будет завершать ее.

Я думаю, что может так случиться, что Меркушина может не стартовать на чемпионате мира, потому что смешанные эстафеты в этом году будут начинаться с мужских стартов, у девушек будет лишний финишный круг, а с ее нынешним функциональным состоянием будет очень трудно,

– заявил Брынзак.

По его словам, сборную Украины в этой гонке скорее всего будут представлять Дмитрий Подручный или Артем Прима. А вот, кто будет выступать на женском этапе будет решено перед гонкой: "У девушек не будет бежать Настя, я так вижу. Она может быть запасной".

Интересно, что свое место в заявке украинской сборной Меркушина получила благодаря результатам на чемпионате Европы в Польше, где 26-летняя биатлонистка завоевала "серебро" в индивидуалке.

Прояснил Брынзак и ситуацию вокруг Екатерины Бех. Он не видел смысла брать молодую биатлонистку на чемпионат мира, которая не имела бы шансов на выступление хотя бы в одной гонке. Поэтому тренерский штаб решил дать практику талантливой биатлонистке на Кубке IBU, а затем и в Нове-Место.

Чемпионат мира в Поклюке пройдет 10-21 февраля. Биатлонисты посоревнуются в 12 гонках.