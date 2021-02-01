Вже 10 лютого українські біатлоністи стартуватимуть на чемпіонаті світу у Поклюці (Словенія). Анастасія Меркушина може не отримати шансу на головних змаганнях сезону.

Джерело: biathlon.com.ua

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак зізнався, що Анастасія Меркушина може поїхати на чемпіонат світу у ролі запасної.

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Чому Меркушина може залишитись за бортом?

Цього року змішані естафети будуть дещо змінені. Чоловіки розпочинатимуть гонку, а жіночий етап завершатиме її.

Я думаю, що може так статися, що Меркушина може не стартувати на чемпіонаті світу, тому що змішані естафети в цьому році будуть починатися з чоловічих стартів, у дівчат буде зайве фінішне коло, а з її нинішнім функціональним станом буде дуже важко,

– заявив Бринзак.

За його словами, збірну України у цій гонці швидше за все представлятимуть Дмитро Підручний або Артем Прима. А от, хто виступатиме на жіночому етапі буде вирішено перед гонкою: "У дівчат не бігтиме Настя, я так бачу. Вона може бути запасною".

Цікаво, що своє місце у заявці української збірної Меркушина здобула завдяки результатам на чемпіонаті Європи у Польщі, де 26-річна біатлоністка здобула "срібло" в індивідуалці.

Прояснив Бринзак і ситуацію навколо Катерини Бех. Він не бачив сенсу брати молоду біатлоністку на чемпіонат світу, яка не мала б шансів на виступ у хоча б в одній гонці. Тому тренерський штаб вирішив дати практику талановитій біатлоністці на Кубку IBU, а згодом і у Нове-Место.