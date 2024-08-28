В среду, 28 августа, в Париже состоится официальная церемония открытия Паралимпийских игр-2024. В параде примут участие более 4400 спортсменов из разных стран мира.

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Мэр Парижа продолжила купальный сезон

Накануне старта соревнований мэр Парижа Анн Идальго поплавала в Сене. Таким поступком чиновница хотела в очередной раз доказать, что вода в реке пригодна для купания и проведения соревнований.

Соответствующее видео мэр опубликовала в своем инстаграме. На нем видно, что на реке отдыхает много людей.

"Со следующего года купание в Сене станет обязательной частью парижского лета.

Уже через несколько дней паралимпийские спортсмены погрузятся в Сену на паратриатлоне", – написала Идальго.

Мэр Парижа купается в Сене: смотрите видео

Напомним, что Идальго не впервые этим летом ныряет в реку. Накануне открытия Олимпиады-2024 мэр уже демонстрировала свое умение держаться на воде.

Отметим, что плавание в Сене было запрещено с 1923 года. Все из-за большой загрязненности реки. Однако благодаря тщательной очистке стоков удалось улучшить качество воды.

Напомним, что Паралимпийские игры-2024 продлятся до 8 сентября. Во время соревнований будет разыграно 549 комплектов наград в 22 видах спорта, в том числе по паратриатлону. Заплывы состоятся в Сене.