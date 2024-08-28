У середу, 28 серпня, у Парижі відбудеться офіційна церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2024. У параді візьмуть участь понад 4400 спортсменів з різних країн світу.

До теми Онлайн-трансляція церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2024 у Парижі

Меркиня Парижа продовжила купальний сезон

Напередодні старту змагань меркиня Парижа Анн Ідальго поплавала у Сені. Таким вчинком чиновниця хотіла вчергове довести, що вода у річці придатна для купання та проведення змагань.

Відповідне відео меркиня опублікувала у своєму інстаграмі. На ньому видно, що на річці відпочиває багато людей.

"З наступного року купання в Сені стане обовʼязковою частиною паризького літа.

Уже за кілька днів паралімпійські спортсмени зануряться в Сену на паратриатлоні", – написала Ідальго.

Меркиня Парижа купається у Сені: дивіться відео

Нагадаємо, що Ідальго не вперше цього літа пірнає у річку. Напередодні відкриття Олімпіади-2024 меркиня вже демонструвала своє вміння триматися на воді.

Зазначимо, що плавання у Сені було заборонено з 1923 року. Все через велику забрудненість річки. Однак завдяки ретельному очищенню стоків вдалося покращити якість води.

Нагадаємо, що Паралімпійські ігри-2024 триватимуть до 8 вересня. Під час змагань буде розіграно 549 комплектів нагород у 22 видах спорту, в тому числі з паратріатлону. Запливи відбудуться у Сені.