Мерешко – шестикратная паралимпийская чемпионка по плаванию: у нее уже два "золота" в Токио

Украинские паралимпийцы завоевали уже шестую медаль в четвертый соревновательный день. Елизавета Мерешко завоевала "золото", которое стало для нее вторым в Токио.

Безудержная Мерешко

Елизавета Мерешко соревновалась на дистанции 100 метров брассом в классе SB5. Украинская пловчиха уже с первых секунд захватила лидерство и не отпустила "золото" из рук.

Вот так 17-летний Сербин взял 6 "золото" для Украины на Паралимпиаде: Смирнов получил "серебро"

29-летняя пловчиха получила свою третью награду в Токио. До этого Елизавета стала паралимпийским призером в Японии на дистанции 50 метров вольным стилем. А также стала второй в заплыве 200 метров комплексным плаванием.

Второй стала британка Грейс Гарви. А бронзовую награду взяла немка Верена Шотт.