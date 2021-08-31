Мерешко с мировым рекордом стала бронзовым призером Паралимпиады

Елизавета Мерешко одержала свою четвертую медаль Паралимпийских игр-2020. Украинка принесла в копилку Украины "бронзу".

Неудержимая Мерешко

29-летняя Елизавета Мерешко стала призером в необычном для себя классе S7. Украинская пловчиха взяла "бронзу", разделив третью строчку вместе с китаянкой Цзян Юйянь.

Вот это да У Украины 60 медалей на Паралимпиаде: Трусов взял 13 "золото", Богодайко получил "бронзу"

Мерешко побила свой же мировой рекорд, который она установила в Рио-2016 (1:11.40). Теперь новое лучшее время составляет 1:11.07.

После финиша украинка не сдерживала эмоций радости. Даже в такой невероятной конкуренции Елизавете удалось показать один из самых высоких результатов.

Паралимпийской чемпионкой на дистанции 100 метров вольным стилем стала итальянка Джулия Терци, которая уже с первых метров возглавила заплыв. Второе место заняла американка Маккензи Коэн.