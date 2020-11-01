Німецька команда Формули-1 Mercedes 1-го листопада достроково виграла Кубок конструкторів сезону-2020. Mercedes оформив перемогу за чотири етапи до завершення сезону.

Mercedes за 13 гонок сезону-2020 набрав 435 очок і став недосяжним для конкурентів. Про це повідомляє 24 канал.

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В Імолі Mercedes оформив так званий дубль, адже гонку виграв Льюїс Хемілтон, а Валттері Боттас фінішував другим.

Також успіху німецької команди посприяло те, що Red Bull не набрав очок.

Red Bull, який посідає другу сходинку, набрав 226 очок та математично не зможе випередити Mercedes. Третє місце утримує Racing Point.

MAKING @F1 #HIS7ORY! ️ WE ARE CHAMPIONS OF THE WORLD FOR A SEVENTH TIME!! pic.twitter.com/FqAHS6yYza — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) November 1, 2020

A phenomenal achievement from @MercedesAMGF1 as they rewrite the F1 record books



The first team in history to win seven straight constructor titles! #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/iYIKKrkuU7 — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Сьома перемога Mercedes

Mercedes – незмінний переможець Кубка конструкторів з 2014 року. До того з 2010 року чотири поспіль перемоги здобував Red Bull.

Найбільше разів Кубок конструкторів здобувала італійська команда Ferrari – 16. На другому місці Williams – 9. На одну перемогу менше в McLaren (8)