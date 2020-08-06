Команда Формулы-1 Mercedes официально определилась относительно контракта с финским гонщиком Валттери Боттасом. Команда объявила о продлении контракта.

Как сообщает сайт команды, финский гонщик продолжит выступать за Mercedes в сезоне-2021. Валттери присоединился к Mercedes в 2017 году.

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Very happy and proud to let you know that I have signed and will be racing with @MercedesAMGF1 next year https://t.co/WSixuAOdXa#VB77 #F1 #NeverGiveUp pic.twitter.com/jpNmgYaY0M — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) August 6, 2020

Боттас счастлив в Mercedes

Финский гонщик заявил, что рад остаться в Mercedes на 2021 год. "Я очень горд представлять эту великую команду и трехлучевую звезду", – сказал Боттас.

Он также выразил надежду побороться за чемпионский титул.

С тех пор, как я влюбился в Формулу-1, будучи ребенком, моей мечтой был титул чемпиона мира. Я борюсь за чемпионство в этом году, а продолжение пути с Mercedes создаст лучшие условия для того, чтобы бороться и в следующем. Я выложусь на полную в каждой гонке,

– заявил Валттери.

Боттас не получил долгосрочный контакт

В Формуле-1 отменили изменения регламента с 2021 года из-за пандемии COVID-19. Новый регламент вступит в силу с 2022 года.

Из-за этого не все команды стремятся подписывать долгосрочные контракты.

Mercedes до сих пор не продлил контракт с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном. Его договор истекает в 2020 году.