Команда Формули-1 Mercedes офіційно визначилася щодо контракту з фінським гонщиком Валттері Боттасом. Команда оголосила про продовження контракту.

Як повідомляє сайт команди, фінський гонщик продовжить виступати за Mercedes у сезоні-2021. Валттері приєднався до Mercedes у 2017 році.

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Very happy and proud to let you know that I have signed and will be racing with @MercedesAMGF1 next year https://t.co/WSixuAOdXa#VB77 #F1 #NeverGiveUp pic.twitter.com/jpNmgYaY0M — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) August 6, 2020

Боттас щасливий у Mercedes

Фінський гонщик заявив, що радий залишитися у Mercedes на 2021 рік. "Я дуже гордий представляти цю велику команду і трипроменеву зірку", – сказав Боттас.

Він також висловив сподівання поборотися за чемпіонський титул.

З того часу, як я закохався у Формулу-1, будучи дитиною, моєю мрією був титул чемпіона світу. Я борюся за чемпіонство у цьому році, а продовження шляху з Mercedes створить найкращі умови для того, щоб боротися і в наступному. Я викладуся на повну в кожній гонці,

– заявив Валттері.

Боттас не отримав довгостроковий контакт

У Формулі-1 скасували зміни регламенту з 2021 року через пандемію COVID-19. Новий регламент набуде чинності з 2022 року.

Через це не всі команди прагнуть підписувати довгострокові контракти з гонщиками.

Mercedes досі не продовжив контракт з британським пілотом Льюїсом Хемілтоном. Його угода добігає кінця у 2020 році.