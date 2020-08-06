Mercedes визначився з долею Боттаса
Команда Формули-1 Mercedes офіційно визначилася щодо контракту з фінським гонщиком Валттері Боттасом. Команда оголосила про продовження контракту.
Як повідомляє сайт команди, фінський гонщик продовжить виступати за Mercedes у сезоні-2021. Валттері приєднався до Mercedes у 2017 році.
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Боттас щасливий у Mercedes
Фінський гонщик заявив, що радий залишитися у Mercedes на 2021 рік. "Я дуже гордий представляти цю велику команду і трипроменеву зірку", – сказав Боттас.
Він також висловив сподівання поборотися за чемпіонський титул.
З того часу, як я закохався у Формулу-1, будучи дитиною, моєю мрією був титул чемпіона світу. Я борюся за чемпіонство у цьому році, а продовження шляху з Mercedes створить найкращі умови для того, щоб боротися і в наступному. Я викладуся на повну в кожній гонці,
– заявив Валттері.
Боттас не отримав довгостроковий контакт
У Формулі-1 скасували зміни регламенту з 2021 року через пандемію COVID-19. Новий регламент набуде чинності з 2022 року.
Через це не всі команди прагнуть підписувати довгострокові контракти з гонщиками.
Mercedes досі не продовжив контракт з британським пілотом Льюїсом Хемілтоном. Його угода добігає кінця у 2020 році.